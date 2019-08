CTT lançam selos dedicados ao universo Harry Potter

A emissão é composta por quatro selos com as imagens de Harry Potter (0,70€), Hermione Granger (0,75€), Ron Weasley (0,86€) e Lord Voldemort (0,91€), cada um com 130 mil exemplares. Da emissão consta ainda um bloco filatélico (50 mil exemplares, 2€) com outros quatro selos: Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape e Rubeus Hagrid. A folha de 1.º dia da Emissão, numerada e limitada a 4000 exemplares, contém os quatro selos e o bloco da emissão.

Os selos têm um formato de 30,6 X 40 mm e o design esteve a cargo de Carla Caraça Ramos.

As obliterações de primeiro dia, que consistem em marcar o selo com o carimbo personalizado, serão feitas nas lojas CTT dos Restauradores, em Lisboa, na Loja Munícipio, junto à Câmara Municipal do Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.

No mesmo dia, os CTT lançam ainda uma coleção “meuselo” Harry Potter com quatro selos, cada um com a imagem de uma Casa de Hogwarts – Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw. A mesma estará à venda por 2,04€.