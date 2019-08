Tertúlia Bola Branca

Domingos Paciência analisa clássico. "O Benfica viu-se preso numa teia montada por Sérgio Conceição"

26 ago, 2019

A vitória do FC Porto no clássico contra o Benfica, no Estádio da Luz, e a subida do Sporting à liderança, após vitória no Algarve foram os temas em debate na Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.