Sporting pede VAR “que saiba as regras"

O diretor desportivo do Sporting deixou fortes críticas ao vídeo árbitro que esteve na partida contra o Portimonense. Em causa um lance na área com Luiz Phellype na primeira parte.

Hugo Viana, no final do jogo, lembrou que “o Sporting sempre foi, será e vai continuar a ser a favor do VAR. É uma ferramenta muito importante no futebol português. Mas estavam dois árbitros no VAR e não sei até que ponto não vá ser preciso mais um ou dois, mas pelo menos um que saiba as regras”.

Segundo o dirigente leonino, “O que aconteceu no lance do Luiz Phellype é grave e de lamentar”.

Aos 11 minutos, o árbitro começou por marcar falta à entrada da área de Pedro Sá sobre Luiz Phellype, depois o VAR deu grande penalidade, mas o árbitro Carlos Xistra foi depois alertado para um momento anterior em que Thierry Correia faz falta sobre Aylton Boa Morte.