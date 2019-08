Saint-Étienne quer Jovane Cabral por empréstimo

O Saint-Etiénne estará interessado na contratação de Jovane Cabral, por empréstimo, segundo escreve a revista francesa "France Football".

De acordo com a publicação, o clube francês quer reforçar a frente de ataque com o extremo do Sporting e olha para Jovane Cabral como uma opção realística, por empréstimo.

Jovane estreou-se pela equipa principal do Sporting ainda na temporada 2017/18, numa partida da Taça de Portugal contra o Oleiros. No entanto, foi em 2018/19 que se afirmou, principalmente com José Peseiro.

O extremo assumiu-se como titular numa primeira fase da temporada, mas perdeu espaço com a chegada de Marcel Keizer. No total, somou quatro golos em 31 jogos disputados.

Esta época, Jovane volta a não ser opção, e ficou de fora dos convocados para todas as partidas dos leões. O extremo tem contrato até 2023 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.