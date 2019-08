José Eduardo: "Liderança não quer dizer nada. Está a esconder-se a verdade aos sportinguistas"

O universo leonino que não se iluda: o primeiro lugar no campeonato é prematuro e contrasta com um momento muito difícil do Sporting, adverte José Eduardo, numa entrevista a Bola Branca.

Há um ano que o Sporting não era primeiro. Em agosto do ano passado, a equipa então treinada por José Peseiro, era líder à 4.ª jornada, antes de entrar em queda e terminar o campeonato às ordens de Marcel Keizer, no 3.º lugar, a 13 pontos do Benfica.

Depois do triunfo deste domingo em Portimão, o leão volta a saborear a liderança, mas José Eduardo, antigo jogador do clube e ex-candidato às eleições no Sporting, não se deixa inebriar pelo primeiro posto.

"A liderança na classificação não quer dizer nada. Não vamos pensar em lideranças quando o Sporting atravessa um momento extraordinariamente difícil. Falo do clube e da equipa. O momento é muito difícil em todos os aspetos, financeiro, de organização, de união/desunião que existe. As pessoas responsáveis têm obrigação de dizer a verdade aos sócios e adeptos do Sporting. Não se pode, constantemente, acenar com quimeras e ilusões. Isso dá mau resultado e depois os níveis de frustração são muitos maiores. Não é de agora, é de sempre, está a esconder-se a verdade aos sportinguistas", referiu nesta entrevista.

A saída de Bas Dost

José Eduardo, nestas declarações a Bola Branca, discorda, no plano desportivo, da saída de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt. O Sporting fica com cinco dias úteis para contratar um ponta de lança.



"Espero que o Sporting consiga arranjar um jogador que marque os golos que o Bas Dost marca. Penso que será muito difícil no quadro do futebol português e internacional arranjar um jogador que faça 20 golos por época, pelo menos. Desportivamente é uma má decisão. Eu fui jogador de futebol e sei que quando um jogador não se sente bem no clube, sente que tem valor e alternativas, quer sair. Quando um jogador não é bem tratado no aspeto psicológico, quando não é considerado e animado, quer sair, é normal", considera.

Por fim, os elogios de José Eduardo à exibição da equipa leonina, em Portimão.

"Havia uma grande curiosidade dos sportinguistas, e no geral, em relação a este jogo. A equipa tinha vindo de uma exibição menos conseguida com o Braga e essa expectativa foi bem resolvida pelos jogadores e equipa técnica. A equipa apresentou-se solta e marcou dois golos no início do jogo que lhe deram tranquilidade e confiança para realizar a melhor exibição deste princípio de época", concluiu.