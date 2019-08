Bruno Fernandes despede-se de Bas Dost. "Aconteceu tudo muito rápido"

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, deixou uma mensagem de despedida a Bas Dost, no dia em que o ponta-de-lança trocou o clube leonino pelo Eintracht Frankfurt.

"Meu amigo, companheiro e guerreiro de mil batalhas. Sei que não era a maneira que querias para te despedir de todos nós, mas tudo isto aconteceu muito rápido e não tiveste tempo para dizer o que querias a todo o universo sportinguista que tu tanto amas e a quem tu tanto deste", começa por dizer o camisola "8" dos leões.

O médio do Sporting, muito cobiçado nesta janela de transferências, diz que os números do avançado falam por si, e recorda a importância de Dost no balneário.

"Não preciso de falar daquilo que foste e és como jogador, para isso os teus números bastam e já falam o suficiente. Não foste só um colega nem um simples companheiro, foste um amigo para todos nós dentro do balneário, uma pessoa genuína e que vai deixar saudade a todos aqueles que tiverem o prazer de trabalhar contigo", acrescenta.

Bruno Fernandes termina a desejar sorte a Bas Dost no seu regresso à Bundesliga: "Agora só desejo que na tua nova aventura que tenhas o dobro do sucesso que eu desejo para mim próprio, e que as redes dos guarda redes adversários não parem de abanar com os teus golos".