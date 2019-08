​Luís Manuel: “Zé Luis vai ser um terror para as defesas”

Zé Luis foi o autor do golo do FC Porto que abriu caminho ao triunfo da equipa azul e branca no Estádio da Luz frente ao Benfica, no sábado. O FC Porto venceu por 2-0 e alcançou o Benfica na classificação, ao cabo de três jornadas.

Zé Luis abriu o ativo e somou o quinto golo em cinco jogos oficiais. É o melhor registo da carreira do avançado cabo-verdiano, de 28 anos, que começou no Gil Vicente, onde alinhou com o médio Luis Manuel.

Em declarações a Bola Branca, Luis Manuel não está surpreendido com o rendimento do reforço portista. “Conheço o Zé Luis desde os tempos que ele passou a sénior e desde essa altura via nele um grande potencial. Chegou com grande vontade de triunfar e tem caraterísticas únicas. Quando a transferência foi oficializada os meus amigos perguntaram-me se o Zé Luis era boa opção para o Porto. Respondi que assinava a contratação de olhos fechados porque via nele caraterísticas muito fortes para triunfar. Nunca joguei com ninguém com um jogo aéreo tão forte. É difícil no futebol europeu encontrar um jogador tão terrível no jogo aéreo e o Porto tem um jogo de muitos cruzamentos para a área. Tenho a certeza que Zé Luis vai fazer muitos golos no Porto", confia.

Candidato a melhor marcador do campeonato

Com as primeiras três jornadas do campeonato já decorridas, Zé Luis lidera isolado a lista dos melhores marcadores com quatro golos. Luis Manuel aponta o cabo-verdiano como o mais forte candidato a ser o maior goleador do campeonato.

“Acredito porque é um jogador que tem o faro pelo golo. Dentro da área é muito forte. O Porto usa muitos cruzamentos. Alex Teles tira uma média de cruzamentos muito elevada e Zé Luis vai ser um terror para as defesas em Portugal”, antevê.

FC Porto transfigurado na Luz

Luis Manuel, de 38 anos, é treinador, atualmente sem clube, e antigo jogador formado no Braga. Representou emblemas como Gil Vicente, Nacional, Leixões e Aves, entre outros. Foi um espetador atento do clássico e viu um FC Porto diferente do das anteriores jornadas.

“Foi uma surpresa porque vi ao vivo o jogo com o Gil Vicente e fiquei desiludido com a prestação do Porto. A eliminação da Liga dos Campeões ainda pôs mais a nu as fragilidades que vi nesse jogo de Barcelos. Mas com o Benfica a equipa transfigurou-se e foi uma surpresa para toda a gente. O Porto já nos habituou a isso. Nos momentos em que parece estar frágil renasce e ficou provado que temos Porto para o resto do campeonato”, refere Luis Manuel.