Transportadoras suspendem a venda de passes com desconto para estudantes

O presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), Luís Cabaço Martins, confirma, em declarações à Renascença, a decisão de deixar de vender passes com desconto estudantil.

Os operadores de transportes decidiram suspender a venda dos passes "4_18", "sub23" e "Social +"com desconto já a partir do próximo mês. “Estamos a vender estes passes com desconto para estudantes desde janeiro deste ano, ou seja, já passaram oito meses e o Estado ainda não pagou”, argumenta Cabaço Martins. O valor da dívida em causa ascende a sete milhões de euros.

"Nós esperamos, falamos, chamamos a atenção e o Governo vai adiando a aprovação da resolução do Conselho de Ministros e o facto é que os operadores é que estão a arcar com essa despesa”, acrescenta.



O presidente da Antrop acusa o Governo de desinteresse "relativamente àquilo que é obrigado a fazer", acrescentando que, "caso o Estado pague a dívida até setembro, a situação fica regularizada".