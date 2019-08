Temporal de verão faz dezenas de inundações em Viseu e Elvas

Uma estrada chegou a ser cortada na cidade. Altice reforça equipas para recuperar danos provocados pelas trovoadas sentidas no Norte e Centro do país, durante a madrugada.

Cerca de uma hora de chuva intensa, entre as 16h00 e as 17h00 desta segunda-feira, em Viseu, obrigou os bombeiros a 22 intervenções devido a inundações, nomeadamente no centro da cidade. Mais a sul, em Elvas, o temporal de verão provocou mais de 20 inundações em habitações e vias públicas, tendo desalojado uma idosa. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Viseu confirmou à Renascença que chegou a ser cortada uma estrada, entre o centro comercial Palácio do Gelo e a freguesia de Repeses, mas a situação já se encontra normalizada.

A chuva forte, pouco habitual em agosto, provocou ainda dificuldades junto ao tribunal da cidade e na entrada do parque da feira, tudo situações que fonte do CDOS garantiu serem “normais” quando chove com mais intensidade. Param além de dificuldades na circulação rodoviária, não há registo de danos materiais avultados.

VIseu é um dos cinco distritos do continente que está sob aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de quatro e que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado -, devido à chuva e trovoada. Também Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco estão em alerta.