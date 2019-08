Inundações no pico do verão obrigam bombeiros a 22 intervenções em Viseu

Cerca de uma hora de chuva intensa, entre as 16h00 e as 17h00 desta segunda-feira, em Viseu, obrigou os bombeiros a 22 intervenções devido a inundações, nomeadamente no centro da cidade. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Viseu confirmou à Renascença que chegou a ser cortada uma estrada, entre o centro comercial Palácio do Gelo e a freguesia de Repeses, mas a situação já se encontra normalizada.