Governo promete verba para evitar suspensão de passes dos estudantes em setembro. ANTROP fala em “questão burocrática”

A suspensão de venda dos passes com desconto estudantil, anunciada pela Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) a partir de setembro, poderá afinal não acontecer. Em nota de imprensa enviada esta segunda-feira às redações, o Ministério do Ambiente esclarece que “a resolução do Conselho de Ministros que permite o pagamento das verbas reclamadas” está agendada para 5 de setembro. Em declarações à Renascença, o presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins, diz que assim será possível evitar a medida.

“O que queremos é que o Governo cumpra aquilo com que se comprometeu: definir um preço social, mas pagar às empresas o diferencial que lhes está a impor. É possível que seja aprovada a resolução do Conselho de Ministros. Basta o Governo querer. As verbas existem, está previsto no Orçamento de Estado. É uma questão meramente burocrática”, afirma o responsável.

Na manhã desta segunda-feira, também à Renascença, Cabaço Martins tinha confirmado a suspensão da venda dos passes "4_18", "sub23" e "Social +", alegando um valor em dívida de sete milhões de euros: “Estamos a vender estes passes com desconto para estudantes desde janeiro deste ano, ou seja, já passaram oito meses e o Estado ainda não pagou”.

Na nota enviada à comunicação social, o Governo explica que o “adiamento do agendamento da resolução do Conselho de Ministros” se deve à “necessidade de reconfirmar as verbas em causa”, que “nada têm a ver com o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), cujo pagamento tem sido disponibilizado antecipadamente”.

“A ANTROP já foi informada do calendário para o pagamento”, refere ainda o esclarecimento do Ministério do Ambiente, que acrescenta que, no último Conselho de Ministros "já foi aprovado o pagamento dos passes intermodais de Lisboa".