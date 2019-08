Durante 4 dias, 40 jovens debatem a Europa com mais de 70 oradores em Monsaraz

Arranca esta terça-feira, em Monsaraz, a terceira edição do Summer CEmp, uma inciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal. Dezenas de jovens universitários terão a oportunidade de falar diretamente e de forma informal com vários protagonistas da política europeia e nacional sobre o futuro da Europa.

“O objetivo é estarmos juntos com os protagonistas da Europa em Portugal e de Portugal na Europa, mas também com 40 jovens universitários”, explica à Renascença Raquel Patrício Gomes, coordenadora do projeto.

Orientada preferencialmente para estudantes de jornalismo, ciências da comunicação, ciência política ou relações internacionais, entre os 18 e os 30 anos, a iniciativa recebeu 160 candidatos.

“O número de candidaturas tem vindo a aumentar exponencialmente”, garante a responsável.

A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Monsaraz, decorre até sexta-feira, dia 30 de agosto.

Raquel Patrício Gomes esclarece a escolha da localização para a edição de 2019. “Entendemos que tínhamos de estar onde parece que às vezes a Europa não chega e, portanto, seria muito mais interessante fazê-lo no interior”.

“São sítios lindíssimos. Conseguir fazer uma coisa destas numa arena de um castelo, num miradouro, numa Igreja ou numa praia fluvial muda radicalmente a disposição e a interação e esta questão da interação com a comunidade é muito importante. Nós temos sempre oradores que são das vilas e das comunidades onde estamos”, acrescenta.

Entre os convidados deste ano estão o presidente do Eurogrupo e ministro das finanças português, Mário Centeno, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e os comissários europeus Carlos Moedas e Julian King.

O programa da terceira edição, que acontece na vila medieval de Monsaraz abre com uma sessão dirigida por Mário Centeno, intitulada "A Europa vista por Portugal".

Também os eurodeputados Marisa Matias, Lídia Pereira e Francisco Guerreiro, os deputados Pedro Mota Soares e Duarte Marques, o chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, o embaixador da União Europeia junto das Nações Unidas, João Vale de Almeida, a diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra, Mónica Ferro, o Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado, e a cientista Elvira Fortunato vão marcar presença no evento.

A artista Kátia Guerreiro é uma das artistas convidadas e deverá cantar o hino da Europa em conjunto com o Grupo de Cante Alentejano de Monsaraz.