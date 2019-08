Criança de três anos ficou 14 horas sozinha num alojamento local

Uma criança de três anos foi deixada pelos pais sozinha em casa durante mais de 14 horas, sem água nem comida.

O casal de nacionalidade ucraniana – ele com 27 anos e ela com 28 – está de passagem por Lisboa, num alojamento local na zona da Estrela.

Foi lá, na varanda do apartamento situado no segundo andar, que a PSP encontrou uma menina de três anos, visivelmente assustada, sem acesso a água ou comida e com sinais de ter estado bastante tempo exposta ao sol.

A criança foi encontrada por volta das 3h40 da madrugada de sábado e levada de imediato para o Hospital D. Estefânia.

Depois da alta hospitalar, foi encaminhada para uma casa de abrigo – onde ainda se encontra.

Os pais, esses, confessaram que a criança esteve sozinha desde as 14h00 de sexta-feira, altura em que o casal se ausentou para um passeio pela cidade.

O casal acabou por ser detido, por suspeita dos crimes de exposição e abandono de uma criança. Já foi ouvido pelo tribunal de Lisboa, donde saiu com termo de identidade e residência.

Enquanto aguardam o julgamento, a criança irá continuar à guarda da instituição para onde foi levada pela polícia.