Trump admite encontrar-se com Presidente do Irão. “Tenho um bom pressentimento"

26 ago, 2019 - 19:30

"Acho que ele [Hassan Rouhani] vai querer encontrar-se comigo e resolver a situação deles. Eles estão a sofrer muito” com as sanções, declarou o Presidente norte-americano no final da cimeira do G7, em França.