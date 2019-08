Líbano diz que Israel fez "declaração de guerra"

O Presidente do Líbano, Michel Aoun, considera que o país tem o direito de se defender do alegado ataque israelita com “drones”, que comparou a uma “declaração de guerra”.

“O que aconteceu foi semelhante a uma declaração de guerra, o que nos permite recorrer ao direito de defendermos a nossa soberania”, disse o chefe de Estado, citado pelo seu gabinete.

Michel Aoun, um aliado político do movimento Hezbollah, ressalva que os libaneses “procuram a paz, não a guerra”, mas não podem aceitar ameaças de conflito.

O Presidente libanês analisou esta segunda-feira o “ataque israelita” com o coordenador especial das Nações Unidas no país, Jan Kubis, adiantou a Presidência.

Os ataques nos subúrbios de Dahyeh e no Vale de Bekaa violaram a resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que terminou com a guerra de julho de 2006, disse o Presidente do Líbano ao responsável da ONU.

Na guerra de 2006, cerca de 1.200 pessoas morreram no Líbano, a maioria civis, e 158 em Israel, a maioria solados.

O primeiro-ministro libanês, Saad al-Hariri, apelou aos diplomatas que ajudem a prevenir uma nova escala de tensão na região.

As Forças Armadas de Israel adiantam que o comando do Norte está em alerta máximo nas fronteiras com o Líbano e a Síria.

Dois “drones” despenharam-se, no domingo, nos subúrbios da zona sul de Beirute, que são controlados pelo movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Israel não reivindicou qualquer ação em solo libanês. O Hezbollah já ameaçou retaliar.