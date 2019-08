Leonardo DiCaprio anuncia fundo de cinco milhões de dólares para preservar Amazónia

A fundação Earth Alliance, do ator Leonardo Di Caprio, vai criar um fundo de cinco milhões de dólares (mais de 4,98 milhões de euros) para a preservação da Amazónia. A informação foi avançada pelo próprio ator na sua página de Instagram.

O objetivo deste fundo, escreve o ator, é “preservar recursos críticos e comunidades indígenas, unindo-se com parceiros locais para proteger a biodiversidade da Amazónia contra o recente crescimento de incêndios por toda a região”.

Di Caprio partilhou ainda um link, no qual os seguidores podem contribuir para aumentar este fundo. “100% da sua doação vai ser transferida para os nossos parceiros, que estão a trabalhar no local para proteger a Amazônia".

A Earth Alliance foi lançada em julho por DiCaprio, em conjunto com os filantropos Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, e o investidor Brian Sheth.

“A Earth Alliance está comprometida em ajudar a proteger o mundo natural. Estamos profundamente preocupados com a atual crise na Amazónia, que destaca o delicado equilíbrio do clima, da biodiversidade e do bem-estar dos povos indígenas”, escreveu DiCaprio no Instagram.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro anunciou que a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.