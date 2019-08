Voleibol. Portugal volta a perder

A seleção portuguesa de voleibol feminino somou a terceira derrota consecutiva no grupo B do Campeonato da Europa, ao perder com a Eslovénia, por 3-0.

Na estreia absoluta numa fase final de um Campeonato da Europa, a equipa de Francisco Santos voltou a não conseguir vencer um parcial, perdendo por 25-21, 25-20 e 25-9, em 73 minutos, depois dos desaires com a Itália, vice-campeã mundial, e a Polónia, uma das anfitriãs.

Ao fim de três jogos, Portugal ocupa o sexto e último lugar, sem qualquer ponto conquistado, e vai ainda defrontar a Bélgica e a Ucrânia, na quarta e quinta jornada, respetivamente.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.