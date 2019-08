Sam Bennett vence terceira etapa da Vuelta ao "sprint"

Sam Bennett, da BORA-Hansgrohe, venceu a terceira etapa da Vuelta, esta segunda-feira, ao "sprint".

O ciclista irlandês liderou o pelotão que cruzou a meta em Alicante, depois de um percurso de 188 quilómetros que arrancou em Ibi.

Apesar da vitória de Bennett, a classificação geral manteve-se praticamente igual no topo. Nicolas Roche, da Sunweb, manteve a camisola vermelha, seguido de Nairo Quintana, da Movistar, a dois segundos de distância, e Rigoberto Urán, da Education First, a oito.

Rúben Guerreiro, da Katusha-Alpecin, foi 21º da etapa, enquanto que Ricardo Vilela- da Burgos-BH, foi 78º. Fora do "top-100", ficou Domingos Gonçalves, da Caja-Rural, em 135º, mas que terminou com o mesmo tempo do grupo da frente. Já com 20 segundos de atraso chegou Nélson Oliveira, da Movistar, em 143º.

A quarta etapa da maior prova de ciclismo espanhol vai para a estrada na terça-feira, com um trajeto de 175 quilómetros, entre Cullera e El Puig.