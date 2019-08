João Sousa entra no US Open como 44.º melhor tenista do mundo

João Sousa caiu uma posição no "ranking" ATP. O número um nacional ocupa o lugar 44 e ali estará estacionado nas próximas duas semanas. Com o Open dos Estados Unidos em andamento não haverá a habitual atualização semanal do "ranking".

João Sousa está em competição no último Grand Slam do ano e esta terça-feira defronta o australiano Jordan Thompson, na 1.ª ronda.

Pedro Sousa, que vai competir no Challenger de Como, em Itália, preserva o 125.º posto. João Domingues, número três nacional, é o 185 do mundo.

Sem mundanças no "top-10"

Nova Djokovic preserva a liderança do "ranking", com Nadal no segundo posto e Roger Federer na terceira posição.

Esta semana não houve qualquer mudança nos primeiros 25.

Herbert Hurkacz, que venceu o Open de Winston-Salem, é um dos tenistas em evidência. O polaco ganhou seis lugares e subiu ao 35.º posto. Benoit Paire, derrotado na final por Hurkacz, ascendeu à posição 26.