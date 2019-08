Foi no Bronx que Linette cresceu

Magda Linette foi a principal protagonista no circuito mundial de ténis, na última semana, e vê o resultado da sua prestação refletido no "ranking". A tenista polaca venceu o Open de Bronx, em Nova Iorque, vinda da qualificação.

O seu desempenho valeu-lhe 27 posições no "ranking". Linette é agora a número 53 do mundo.

Naomi Osaka mantém a liderança, com Ashleigh Barty em segundo lugar e Karolina Pliskova no terceiro posto. No "top-10", registo para as subidas de Madison Keys e Sloane Stephens. Keys está, agora, no nono lugar. Stephens fecha o lote das primeiras dez.

A melhor tenista portuguesa é Francisca Jorge, no 521.º posto. Inês Murta é a número 666. Maria Fonte ocupa o lugar 872.