Djokovic segue em frente no US Open

Novak Djokovic venceu, com facilidade, o espanhol Roberto Carballes Baena, por 3-0, e está na segunda ronda do US Open, prova em que defender o título conquistado em 2018.

O número um mundial bateu o atual númer 76º do "ranking" com relativa facilidade, pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-4, numa partida que durou 1h54m.

Na segunda ronda, o sérvio defrontará o vencedor da eliminatória entre o argentino Juan Londero 56º, e o norte-americano Sam Querrey, 46º.