Vitória de Guimarães empresta extremo ao Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do jovem extremo João Correia, por empréstimo do Vitória de Guimarães.

O avançado de 22 anos foi utilizado nas duas partidas da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, contra o Jeunesse-Esch, mas vai voltar à II Liga para ganhar rodagem, já que a equipa B do Vitória de Guimarães desceu ao Campeonato de Portugal.

João Correia foi formado no Palhavã, "Os Amarelos", e Pinhalnovense, equipa onde se estreou no futebol sénio, em 2014/15, no Campeonato de Portugal.

As boas exibições nos apenas oito jogos feitos no Pinhalnovense levaram o extremo até à cidade Berço, onde representou a equipa B nas últimas quatro temporadas. No total, leva 95 jogos realizados na II Liga e reforça a candidatura à subida do Chaves.