Manchetes ao líder

O Sporting venceu o Portimonense, por 1-3, e ascendeu à liderança da I Liga, em parceria com o Famalicão. Os três jornais desportivos assinalam a ascensão leonina, esta segunda-feira.

"Passagem de nível", escreve "O Jogo". Vitória clara em Portimão deixa leões à frente de Porto e Benfica.

"Novos líderes", titula "A Bola". Com Vietto em grande nível, leões no topo a par do Famalicão. O avançado argentino merece destaque total do"Record": "Vietto chega-se à frente".

Os empates entre Gil Vicente e Braga (1-1) e Vitória de Guimarães e Famalicão (1-1) têm chamada às primeiras páginas, com destaque para a equipa promovida da II Liga, que divide a liderança com o Sporting.

"O melhor Zé Luís de sempre", avalia "O Jogo", com estudo estatístico do desempenho do ponta de lança que marcou na Luz, na vitória do FC Porto sobre o Benfica. Vieira pediu ao plantel para levantar a cabeça, detalha o jornal da Global Media.

O bronze de Fernando Pimenta nos Mundia de Canoagem de Velocidade, na Hungria, em K1 5000 metros também surge com destaque.