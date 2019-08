Joseph desfalca Vitória de Guimarães entre cinco a seis meses

Joseph Amoah, médio do Vitória de Guimarães, vai parar entre cinco a seis meses, devido a uma lesão sofrida na partida da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Ventspils.

O médio de 25 anos saiu lesionado logo aos 6' minutos de jogo e confirmou-se o pior cenário: um traumatismo na anca direita com lesão articular, com rotura do labrum acetabular. Joseph foi já operado no sábado, e terá de parar entre cinco a seis meses, ao contrário dos três meses inicialmente esperados.

Baixa de peso para as opções de Ivo Vieira, já que tinha começadoa temporada em grande destaque, com dois golos em quatro jogos disputados.

Para além de Joseph, Mikel Aku, André André e Wakaso continuam a recuperar das respetivas lesões.