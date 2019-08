A certeza Zé Luís. A dúvida RDT. A utilidade de Dost

Zé Luís, Raúl de Tomás e Bas Dost. Três pontas de lança, três goleadores, três nomes que por razões diferentes estão a marcar o arranque de época em Portugal. Foi a Paulo Alves, antigo ponta de lança internacional português, que a Renascença recorreu para avaliar, por um lado, o desempenho e o potencial de Zé Luís e de Tomás. E por outro lado, a transferência de Dost.

O atual treinador do Varzim trabalhou com Zé Luís no Gil Vicente. Foi com Paulo Alves que o cabo-verdiano deu os primeiros passos firmes como profissional, depois de ter sido lançado por Rui Quinta, em Barcelos. O reforço do FC Porto marcou o primeiro golo no clássico da Luz e já tem cinco na época, com uma média de um golo, por jogo.

Paulo Alves considera que Zé Luís está a desfazer todas as dúvidas e sustenta que se trata de um ponta de lança capaz de fazer 25,30 golos, esta época, e lutar título de melhor marcador do campeonato. O treinador expõe argumentos para justificar a sua ideia, definindo Zé Luís como "um verdadeiro matador".

"O Zé [Luís] tem instinto de golo, o faro do golo. Ele sabe onde a bola vai cair, tem uma noção perfeita de antecipação. Ele com 18, 19 anos já nos surpreendia, porque é muito repentino e perspicaz. Convive muito bem com o golo e está sempre pronto para faturar. O Porto tem ali um jogador que, a correr tudo de forma natural, fará 25 a 30 golos, seguramente", prevê.