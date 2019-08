Thiago Silva alerta críticas dos adeptos a Neymar. "Se sair, será mau para nós"

Thiago Silva, capitão do Paris Saint-Germain, deixa o alerta aos adeptos do clube que têm criticado Neymar, após a indecisão no futuro do brasileiro no PSG. Em entrevista à "RMC Sport", o defesa-central diz que a saída do compatriota seria muito negativa para os objetivos da equipa.

"É difícil falar desta situação. Os adeptos podiam fazer as coisas de forma diferente, mas pensam com o coração. Se o Neymar voltar e voltar a ajudar como fez no ano passado, no final da época estaremos todos felizes, principalmente os adeptos. Acho que deve ficar, pode ajudar-nos muito. Se sair, será mau para nós. Ele pode fortalecer equipas com os mesmos objetivos que nós", disse.

Neymar está afastado das opções do PSG, por lesão, e tem sido associado a uma transferência para o Barcelona, Real Madrid e Juventus.

O avançado de 27 anos chegou ao clube francês em 2017/18, a troco de 220 milhões de euros. Em duas épocas, somou 51 golos em 58 jogos disputados.