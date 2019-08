Sérgio Conceição saúda regresso de Mihajlovic no Bolonha

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, saudou o regresso do treinador Sinisa Mihajlovic, que treinou a equipa do Bolonha na partida contra o Hellas Verona, após cumprir a primeira fase de tratamento de quimioterapia para a leucemia, diagnosticada no arranque da temporada.

O atual técnico dos dragões e Mihajlovic foram colegas de equipa na Lazio, nos dois períodos da passagem do português pelo clube.

"Melhor sensação do mundo. Bem-vindo de volta meu amigo", pode ler-se, numa breve publicação de Sérgio Conceição nas redes sociais.

O técnico esteve no banco de suplentes no primeiro jogo oficial da temporada, depois de 40 dias internado no hospital. Mihajlovic prometeu que não iria deixar o comando técnico da equipa, apesar da doença.