Renato Sanches no Lille para relançar carreira

Renato Sanches foi apresentado como reforço do Lille e explicou que optou pelo clube francês, porque confia que é o sítio ideal para relançar a carreira. "Ainda sou jovem, mas já conquistei alguns títulos e também vivi momentos complicados. Vou trabalhar muito para voltar a estar a outro nível", comprometeu-se.

Luís Campos, diretor desportivo do Lille, e José Fonte, central dos franceses, conversaram com Renato e convenceram o internacional português que ali poderia reabilitar-se. "Escolhi o Lille porque quero representar um clube em que me sinta útil. Depois de falar com o José Fonte, com o Luís Campos e com o treinador, senti que é aqui que serei feliz", disse.

A passagem pelo Bayern Munique foi atribulada, mas Renato Sanches assume que aprendeu muito. Agora, sublinhou, já não pensa no Bayern. "Estou apenas concentrado no Lille", rematou.

O Lille paga 20 milhões de euros ao Bayern Munique, por Renato. Formado no Benfica, campeão europeu em 2016, o médio esteve três épocas ligado ao Bayern, que ainda o cedeu, em 2017/18, ao Swansea City.