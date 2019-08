Miguel Cardoso já não orientou o treino do AEK

Miguel Cardoso deverá mesmo estar de fora do AEK de Atenas, depois de não ter orientado o treino desta segunda-feira.

Os rumores da saída do treinador português surgiram após a derrota do AEK contra o Xanthi, por 2-1, e da derrota caseira contra o Trabzonspor, a contar para o "play-off" da Liga Europa.

Segundo os media helénicos, o presidente do clube Dimitris Melissanidis despediu Miguel Cardoso e o diretor-desportivo Nikos Lymberopoulos, após a derrota contra o Xanthi. Esta segunda-feira, o treino foi orientado pelo diretor da academia, Nikos Kostenoglou.

A saída do técnico de 47 anos ainda não é oficial, mas será o terceiro despedimento de Miguel Cardoso desde que deixou o Rio Ave, no final da época 2017/18: Nantes, Celta de Vigo e AEK de Atenas.

Miguel Cardoso arrancou carreira no Sporting de Espinho, nas camadas jovens. Foi preparador físico do Belenenses antes de se tornar adjunto de Domingos Paciência no Braga, Académica, Sporting e Deportivo da Corunha. Passou pelo Shakthar Donetsk, antes de orientar o Rio Ave, em 17/18.