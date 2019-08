Lukaku já fatura na vitória do Inter contra o Lecce

Romelu Lukaku apresentou-se aos adeptos do Inter de Milão com um golo, na vitória caseira por 4-0, contra o Lecce, na primeira jornada da Serie A.

No jogo que marcou também a estreia de Antonio Conte no comando da equipa, o técnico não hesitou em colocar Romelu Lukaku no onze inicial. O ponta-de-lança belga de 26 anos terá custado cerca de 65 milhões de euros aos cofres do clube, e faturou no seu primeiro jogo, numa recarga, aos 60 minutos.

O golo de Lukaku foi o terceiro de uma goleada por 4-0 frente ao recém-promovido Lecce, em casa, no Giuseppe Meazza.

Brozovic abriu o ativo aos 21 minutos de jogo, com um fantástico golo de fora da área. Sensi dilatou a vantagem, aos 24 minutos, também com um remate colocado à entrada da área.

O Lecce ficou reduzido a dez unidades aos 76 minutos, com a expulsão de Farias, e Candreva estabeleceu o resultado final, aos 84 minutos de jogo.

O Inter sobe à liderança da Serie A, com a melhor diferença de golos, mas empatado com os mesmos três pontos que outras sete equipas: Lazio, Nápoles, Atalanta, Torino, Brescia, Udinese e Juventus.