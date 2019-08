João Mário muito perto de assinar pelo Lokomotiv de Moscovo

João Mário está muito perto de ser reforço do Lokomotiv Moscovo, segundo escreve o jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

O médio de 26 anos esteve associado ao regresso ao Sporting, mas o seu futuro imediato não passará por Alvalade. Para além dos leões, também Mónaco, Leverkusen e Leipzig terão mostrado interesse no internacional português.

De acordo com a imprensa italiana, o Inter de Milão vai emprestar João Mário por uma temporada, sendo que o Lokomotiv de Moscovo ficará com uma cláusula de compra a rondar os 15 milhões de euros.

João Mário jogará ao lado do compatriota Éder, com quem conquistou o Europeu, em 2016. No Lokomotiv, jogará a fase de grupos da Liga dos Campeões, o que não aconteceria no Sporting.

O médio deixou o Sporting em 2016, rumo ao Inter de Milão, mas não conseguiu singrar na formação italiana. Em 2017/18, foi emprestado ao West Ham, durante a segunda metade da temporada, e fez 22 partidas na última época.