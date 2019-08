Jesus lidera Brasileirão

E atenção ao golo do uruguaio que será candidato ao "prémio Puskas", melhor golo do ano.

Os golos do Fla foram apontados por Pablo Mari, Gabriel Barbosa e De Arrascaeta.

O Flamengo derrotou o Ceará, por 3-0, em jogo da jornada 16 do Brasileirão. Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus iguala o líder Santos.

Agora, no campeonato brasileiro, Flamengo e Santos estão empatados com 33 pontos. O Palmeiras também pode chegar à mesma marca, se vencer a partida ainda em atraso.

O Flamengo, que à chegada de Jesus tinha oito pontos de atraso para o líder, beneficiou do empate do Santos, em casa, diante do Fortaleza, depois de ter estado a vencer por 3-0.



O jogo, em Fortaleza, ficou ainda marcado pela lesão de Leandro Carvalho, jogador do Ceará, que perdeu os sentidos depois de um choque de cabeça com um adversário. Uma ambulância transportou o jogador diretamente para o hospital.