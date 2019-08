Do Real Madrid à terceira divisão da Holanda, em dez anos. Drenthe conta como foi

Royston Drenthe já tem matéria suficiente para escrever um livro e até sugestão para o título da obra: "Do Real Madrid à 3.ª divisão da Holanda, em dez anos. Drenthe conta como foi". O esquerdino, de 32 anos, assinou pelo Kozakken Boys e será a grande estrela do terceiro escalão holandês.

Melhor jogador do Europeu de sub-21, em 2007, que venceu pelo seu país, Drenthe foi contratado, nessa altura, pelo Real Madrid ao Feyenoord. Esteve três épocas na capital espanhola. Depois disso, o percurso foi de curva contra curva até chegar ao Kozakken.

Começou por ser cedido ao Hércules e, depois, ao Everton. Terminou contrato com o Real e assinou pelos russos do Spartak Vladikavkaz. Reading, Sheffield Wednesday, de Inglaterra, os turcos do Kayseri Erciyesspor, o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, completaram um currículo que na temporada passada contou com a adição do Sparta de Roterdão.

Segue-se o Kozakken Boys para Drenthe.