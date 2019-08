Calleri reforça o Espanhol

O Espanhol anunciou a contratação do avançado argentino Jonathan Calleri, por empréstimo do Deportivo Maldonado.

O clube uruguaio empresta o ponta-de-lança pela quinta temporada consecutiva. O empréstimo é válido por uma época, e o Espanhol fica com uma opção de compra de 22 milhões de euros.

O avançado de 25 anos foi formado no All Boys e chamou à atenção no Boca Juniors, em 2015, quando apontou 23 golos em 59 jogos disputados. Passou pelo São Paulo, West Ham, Las Palmas e Alavés, antes de assinar pelo Espanhol. Ao longo da carreira, Calleri esteve associado ao FC Porto e Benfica.

Na última temporada, apontou nove golos na La Liga, com o Alavés.