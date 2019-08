É na Caixa e no Novo Banco que o crédito malparado é mais difícil de recuperar

Veja também:



“Comprar [crédito malparado] à CGD [Caixa Geral de Depósitos] é uma coisa, comprar ao Santander é outra”, afirma à Renascença o diretor executivo da APERC, a associação que representa mais de 90% do crédito recuperado no país.

Porquê? “Tem a ver com a perspetiva de análise e aceitação do risco de crédito”. Segundo António Gaspar, “a aceitação de risco de crédito, por exemplo, é muito mais apertada no Santander do que na CGD ou do que era no BES, agora Novo Banco.”

Na prática, significa que, com uma análise de risco mais apertada, a probabilidade de haver incumprimento é muito menor e “os incumprimentos que existem recuperam-se com mais facilidade do que aqueles que têm uma malha muito larga, onde cabe tudo”.

A Debtges, gere entre 15 a 20 milhões de crédito malparado em todo o país, trabalha muito com a banca, mas João Ferreira, o diretor-geral, admite que prefere as empresas.

Nos bancos “existe muita concorrência e as margens são muito reduzidas, para volumes muito grandes de trabalho. As margens estão esmagadas”, justifica.

Além de serem um mercado menos explorado, as pequenas e médias empresas têm mais dificuldade em gerir a dívida. João Ferreira acredita que a cobrança é “relativamente fácil” e este é um “segmento interessante”.

Ainda na perspetiva de João Ferreira, este é sempre um bom negócio: “Eu não tenho perdas, eu não empresto dinheiro! Nas carteiras que começam a ser geridas a partir dos 30 ou 60 dias temos taxas de eficácia que chegam aos 85%; nas carteiras em que a dívida tem mais de um ano a taxa de eficácia chega aos 5%”. Quando corre mal, há sempre o plano B, as carteiras “são devolvidas ao credor, que em média recorre à via judicial.”

Mas esta regra não vale para todas as carteiras. No caso da banca, não há lugar a devolução. “Os bancos quando vendem, vendem”, explica António Gaspar, da Associação Portuguesa de Gestão e Recuperação de Créditos (APERC). O que o banco recebe entra diretamente na conta como resultados extraordinários do exercício, “não há hipótese de voltar atrás, é uma venda sem qualquer tipo de retorno”.

Contas feitas, “um portfólio mesmo com um grande desconto pode ter prejuízo. Comprou, não recuperou, lixo”, conclui o diretor executivo da APERC.

O crédito malparado é um negócio de milhões em Portugal, mas funciona sem qualquer fiscalização, apurou a Renascença. A crise fez disparar o negócio. A banca tem andado a despachar estas dívidas que não consegue cobrar, mas o dinheiro acaba por ir parar quase sempre a fundos internacionais, que depois recorrem a empresas portuguesas para recuperar o dinheiro.

O problema é que o negócio tem corrido sem qualquer supervisão ou regulação. Só uma em cada cinco dessas empresas está registada na associação do setor.

Os abutres e os serviços portugueses

O negócio pode envolver tostões, mas sobretudo milhões. E aí entram os “tubarões” – grandes fundos internacionais que concorrem às carteiras de dívida dos bancos.

Ao mercado chegam carteiras de ativos da banca com nomes sugestivos, como Guincho (Santander), Nata (Novo Banco), Sertorius (Novo Banco), Pacific (CGD) e Atlantic (CGD).

No último ano, quem mais vendeu foi o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).