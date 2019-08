ANTROP põe fim à suspensão da venda dos passes estudantis, mas deixa aviso ao Governo

A suspensão de venda dos passes com desconto estudantil, anunciada pela Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) a partir de setembro não vai avançar.

A garantia foi dada à Renascença por Luís Cabaço Martins, presidente da ANTROP. Em nota de imprensa enviada esta segunda-feira às redações, o Ministério do Ambiente esclarece que “a resolução do Conselho de Ministros que permite o pagamento das verbas reclamadas” está agendada para 5 de setembro.

“Não temos razão para não acreditar no Governo e, portanto, assumimos que é isso que vai acontecer no dia 5 de setembro. Por isso, o s operadores passaram a vender normalmente os passes”, explica Cabaço Martins.

Apesar de assegurar a venda dos passes "4_18", "sub23" e "Social +" durante o mês de setembro, o presidente da ANTROP deixa um aviso ao Governo.

“Depois desta aprovação terá de haver um processo de pagamento. Aquilo que nós dissemos ao Governo foi: muito bem, retomamos a venda dos passes, mas o pagamento tem de ser feito entretanto, sob pena de nós em outubro podermos retomar esta questão", esclarece.

Na nota enviada à comunicação social, o Governo explica que o “adiamento do agendamento da resolução do Conselho de Ministros” se deve à “necessidade de reconfirmar as verbas em causa”, que “nada têm a ver com o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), cujo pagamento tem sido disponibilizado antecipadamente”.