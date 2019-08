Lesão de Chiquinho ao raio-x: "Recuperação ronda os quatro meses"

Chiquinho vai parar quatro meses. Este é o primeiro diagnóstico de Henrique Jones, médico ortopedista especializado em medicina desportiva e antigo médico da seleção portuguesa, que analisa a "desinserção do tendão médio adutor".

O médio das águias foi suplente utilizado no clássico contra o FC Porto, mas terminou o jogo fora das quatro linhas, envolto em lágrimas. As águias confirmaram a lesão, e Henrique Jones, em declarações a Bola Branca, explicou as implicações da lesão.

"É uma lesão relativamente grave. É uma situação que se prevê um regresso à competição na ordem dos quatro meses. Tenho poucos dados, não sei se se tratará de uma desinserção completa, porque há outros musculos sinérgicos com a mesma função. Num futebolista, uma lesão destas ronda os quatro meses de recuperação", explica o médico.

Especialista em ortopedia desportiva, Henrique Jones sublinha a qualidade do departamento médico das águias e prevê uma reinserção do tendão: "O departamento médico das águias terá a sua forma de lidar com a situação, e é um departamento com muita competiência. Só com a informação que é pública, a lesão poderá implicar intervenção cirúrgica para uma reinserção do tendão, que implica a paragem de quatro meses".

Chiquinho foi contratado pelo Benfica em 2017/18, mas não convenceu Rui Vitória. Foi vendido ao Moreirense, onde se destacou, e convenceu o Benfica a voltar a investir na sua contratação. Ainda não tinha sido titular em qualquer partida desta temporada, mas foi opção nos quatro jogos, e levava já um golo apontado, na Supertaça, contra o Sporting.