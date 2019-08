Capristano: "Confiança em Bruno Lage, mas derrota foi quase humilhante"

A "fraquíssima exibição" do Benfica diante do FC Porto quase pode considerar-se como "humilhante", na opinião do antigo dirigente do Benfica José Manuel Capristano.

Sem retirar "a confiança em Bruno Lage", treinador que, lembra, guiou os encarnados à conquista do título de campeão nacional, Capristano não esconde ter ficado surpreendido pela forma como "os jogadores do FC Porto quiserem mais ganhar".

Em entrevista à Renascença, o antigo dirigente do Benfica elogia a "estratégia de Sérgio Conceição" que soube manietar todas as ações dos jogadores do Benfica, levando a que só um se tenha destacado na equipa encarnada: Vlachodimos.

Avaliação ao plantel

Para o antigo responsável pelo futebol benfiquista, este jogo revelou que o plantel dos atuais campeões nacionais "não está mais forte", em relação à época transata e que o FC Porto fez melhores ajustes na equipa.

Com a deslocação difícil a Braga, no próximo domingo, José Manuel Capristano espera que as marcas deixadas pela derrota com o FC Porto "se diluam" e mostrem um Benfica como aquele que iniciou a época.