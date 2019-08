Costa pediu pasta da Economia e Finanças para Elisa Ferreira na Comissão Europeia

António Costa terá sugerido à nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira, atual vice-governadora do Banco de Portugal.

A notícia é avançada na edição deste domingo do jornal “Público”, que diz que a escolha deveu-se a uma exigência de Ursula von der Leyen, que desafiou os Estados-membros a apresentar um nome de um homem e de uma mulher para que fique assegurada a paridade da comissão.

O outro nome apresentado por Costa foi do de Pedro Marques para os fundos estruturais. De acordo com o mesmo diário, Pedro Marques é dado como quase certo nesta pasta.

O mesmo não deverá acontecer com Elisa Ferreira que, de acordo com fontes ouvidas pelo “Público”, não deverá ser a escolhida para a pasta da Economia e das Finanças. Isto porque, à frente do Eurogrupo, está Mario Centeno. Se Elisa Ferreira fosse escolhida, a União Europeia passaria a ter um português nas pastas da Economia e outro na das Finanças.

Ursula von der Leyen e os chefes de Governo chegarão amanhã, segunda-feira, a um entendimento quanto aos nomes a atribuir a cada pasta da futura Comissão.