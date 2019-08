Avioneta choca com helicóptero em Maiorca. Sete mortos confirmados

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência de uma colisão aérea entre um helicóptero e uma avioneta em Inca, Palma de Maiorca, na Espanha. O acidente terá ocorrido por volta das 13h15 (12h15 em Portugal).

De acordo com as autoridades espanholas, as vítimas mortais são os duas ocupantes da avioneta e os cinco ocupantes do helicóptero. Duas das vítimas mortais eram menores de idade.