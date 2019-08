Miguel Oliveira cai e abandona GP da Grã-Bretanha

Álex Rins foi o grande vencedor do GP da Grã-Bretanha. Segunda vitória do espanhol da Suzuki, na categoria maior, depois de este ano já ter vencido nos Estados Unidos, o GP das Américas. Marc Márquez, líder do Mundial, dominou grande parte da prova, mas acabou na segunda posição.

Maverick Viñales (Yamaha) completou um pódio 100% espanhol, ao terminar no terceiro posto.

Miguel Oliveira mantém os 26 pontos que tinha no campeonato, que é liderado por Márquez, com 250. O espanhol aumentou a vantagem sobre Andrea Dovizioso para 78 pontos. Rins subiu ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo, agora com 149 pontos.