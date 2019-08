Edgar Pinto termina Volta à Dinamarca em 10.º

O português Edgar Pinto (W52-FC Porto) acabou a Volta à Dinamarca em bicicleta em 10.º lugar da geral, após ser 15.º na quinta e última etapa, ganha pelo belga Tim Merlier (Corendon-Circus).

Depois de partir de Roskilde, o pelotão correu 165,6 quilómetros até à meta, com Merlier a bater ao sprint um grupo de 22 elementos ao cabo de 3:41.37 horas, à frente do francês Brian Coquard (Vital Concept), segundo, e Jasper de Buyst (Lotto Soudal), terceiro.

O último dia confirmou a vitória do dinamarquês Niklas Larsen (ColoQuick), após um circuito em Frederiksberg no qual Edgar Pinto conseguiu subir uma posição para entrar no top 10 final.

O ciclista português conseguiu novo top 10 numa corrida estrangeira esta temporada, depois de já o ter conseguido na Volta a Turquia (5.º), uma prova do escalão WorldTour, na Volta às Astúrias (4.º) e na Volta a Aragão (5.º).

Samuel Caldeira, também dos dragões, acabou a prova em 14.º, um posto atrás do companheiro de equipa espanhol Gustavo Veloso, que caiu para o 13.º lugar final, enquanto João Rodrigues subiu ao 38.º e Ricardo Mestre ao 84.º.

De fora dos azuis e brancos, que acabaram em terceiro a classificação por equipas, André Carvalho (Hagens Berman Axeon) fechou a corrida dinamarquesa no 43.º lugar da geral e no oitavo lugar da classificação da juventude.