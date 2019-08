Steaua goleado antes de visitar Guimarães

O Steaua Bucareste, adversário do V. Guimarães na Liga Europa, foi goleado por 4-0 pelo Gaz Metan.

Com este resultado, o Steaua desceu ao penúltimo lugar com quatro pontos no campeonato romeno.

O histórico de Bucareste segue com cinco derrotas consecutivas.

A equipa vem agora a Guimarães para defrontar a equipa portuguesa no Afonso Henriques para a segunda mão do playoff da Liga Europa.

Na primeira mão, Steaua e Guimarães empataram 0-0.

O presidente do Steaua deixou fortes críticas ao Vitória Guimarães e não tem dúvidas: os romenos vão ganhar no Afonso Henriques.

Gigi Becali considera os jogadores do Vitória “são tão fracos que não me assustam”. “Vamos vencer em Guimarães 2-0”.

“Podíamos estar jogar durante três dias consecutivos que eles não iam consigo marcar um golo. Não têm nada, absolutamente nada. Corto a minha cabeça se eles marcarem contra nós”, acrescentou.