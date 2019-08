Spartak vence nos descontos antes de receber o Braga

O Spartak Moscovo, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu o Krylia Sovetov por 2-1.

A equipa de Moscovo fez várias alterações, a pensar no jogo de quinta-feira contra os arsenalistas, e começou o jogo deste domingo a perder.

Na partida da sétima jornada da Liga russa, foi o Krylia Sovetov, através de Sobolev, a marcar primeiro, ainda na primeira parte.

No entanto, no segundo tempo, Larsson e Guus Til deram a cambalhota no jogo, com o segundo golo a ser apontado nos descontos.

O Spartak está no grupo dos primeiros classificados com Krasnodar, Lokomotiv Moscovo, Zenit São Petersburgo e FK Rostov com 14 pontos.