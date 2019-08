Slimani marca, mas Mónaco desperdiça vantagem

O Mónaco, de Leonardo Jardim, desperdiçou uma vantagem de 2-0 e continua sem vencer no campeonato francês.

A equipa do técnico português, com Adrien e Gelson a titulares, esteve a ganhar com golos dos reforços Slimani e Ben Yedder.

No entanto, na segunda parte, depois da expulsão do defesa Jemerson a vida complicou-se para os monegascos, o Nimes reagiu e chegou à igualdade.

Phillipoteaux e Denkey marcaram os golos do Nimes.

O Mónaco soma 1 ponto em três jogos.