Félix assiste para vitória do Atlético

O Atlético de Madrid venceu o Leganés por 1-0, com golo de Vítolo e assistência de João Félix.

O avançado português criou a jogada que terminou com o golo de Vítolo, aos 71 minutos.

Antes disso, o 7 dos “colchoneros” teve uma boa ocasião ao minuto 50, mas o remate saiu por cima.

É o segundo jogo e a segunda vitória na Liga espanhola, a segunda por 1-0, da equipa de Diego Simeone. O Atlético está com o Sevilha na frente do campeonato com seis pontos.

Já o Barcelona derrotou o Bétis por 5-2. Em grande destaque esteve Griezmann. O francês fez dois golos.