Miguel Oliveira define tentativa de ultrapassagem de Zarco como "suicida"

Miguel Oliveira não ficou nada satisfeito com a forma como Johann Zarco o tentou ultrapassar no GP da Grã-Bretanha e considera que foi "uma tentativa suicida". "Era impossível terminar de outra forma", diz o piloto português, em entrevista à SportTV, que caiu na sequência da investida do colega de marca na KTM. "Fiquei surpreendido, por ser um dos colegas com quem partilho marca", acrescenta.

Zarco está na equipa oficial e foi a grande aposta da marca austríaca. A época, no entanto, está a correr mal ao francês, que, inclusivamente, já anunciou a saída da KTM, no final do ano. Miguel Oliveira avalia o momento e, apesar de considerar que são coisas que acontecem nas corridas, conclui que "dá para perceber que há qualquer coisa que não está bem na cabeça dele".

Curiosamente, Zarco disse, antes do GP da Grã-Bretanha, que estava com a "mente limpa". Miguel saúda o facto de não ter havido consequências físicas e revela que "ele pediu desculpa". "A minha equipa está chateada, mais do que eu", completa.

Em declarações publicadas no site da Tech3, o diretor da equipa, Hervé Poncharal, não disfarça o mal-estar: "O Johann [Zarco] pediu desculpa, a mim e ao Miguel, mas é algo que ainda não consegui digerir. Não estou nada feliz, mas, infelizmente, faz parte das corridas".