Dinheiro para reformas não vai faltar nos próximos 30 anos

A Segurança Social tem dinheiro para garantir o pagamento de pensões por mais 30 anos – ou seja, até 2050.

Para a melhoria da situação dos cofres da Segurança Social, avança o “Correio da Manhã” na sua edição impressa, contribui o crescimento económico e valorização do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), onde está o grande bolo para pagar os encargos que o estado virá a ter com pensões.

De acordo com o Ministério da Segurança Social, em resposta ao diário, o crescimento económico e a descida da taxa de desemprego - que implica mais contribuições para os cofres do Estado e menos despesa com subsídios - levam agora o Governo a colocar "para o final da década de [20]40" a data do esgotamento do FEFSS.

Segundo o gabinete de Vieira da Silva, ministro da tutela, o pais adiou “em mais de uma década, para a segunda metade da década de [20]20”, a data em que deverão começar a surgir os primeiros saldos negativos na Segurança Social – e que levará à aplicação deste fundo.