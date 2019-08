Keizer sobre Bas Dost: “Disse-me que caso aparecesse um clube bom, se ia embora"

O treinador do Sporting confirma que Bas Dost pediu para sair, espera um substituto, convoca Plata e fala do Portimonense.

Em conferências de imprensa, Marcel Keizer refere que os leões têm “algumas opções na equipa, o Luiz Phellype e o Vietto, mas vamos a melhor solução. Quanto a soluções no mercado, acho que todos os avançados se inserem no nosso sistema”.

“Não podemos comprar qualquer avançado, temos de ter atenção à situação financeira do clube. Acho que o importante é moldar o sistema aos jogadores e não ao contrário”, acrescenta.

Quanto ao caso Dost, Keizer reconhece que o avançado “disse-me que caso aparecesse um clube bom, se ia embora.”

Já sobre o Portimonense, o técnico holandês mostrou-se confiante num resultado positivo, bem diferente do da época passada.

O Portimonense “joga muito bem contra os clubes do topo da tabela. Com o mesmo treinador, com jogadores muito rápidos e com muito movimento na frente do ataque. Vamos jogar contra uma boa equipa, mas estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo”, concluiu.

Plata convocado

O treinador do Sporting confirma a convocação de Gonzalo Plata para a partida contra o Portimonense.

Marcel Keizer diz que o extremo equatoriano, de 18 anos, “tem estado bem” na equipa sub23 dos leões.

“É um jovem e é sempre preciso ver o melhor momento para entrarem. Está a fazer progressos", disse o técnico holandês.

Convocados:

Guarda-redes: Renan, Maximiliano e Diogo Sousa;

Defesas: Mathieu, Luís Neto, Coates, Borja e Thierry Correia;

Médios: Eduardo, Doumbia, Wendel, Acuña, Bruno Fernandes, Camacho, Raphinha, Diaby e Gonzalo Plata.

Avançado: Vietto e Luiz Phillype.

[atualizado às 17h15]