Sérgio Conceição. “Foi o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica”

O treinador do FC Porto deixou grandes elogios à sua equipa depois da vitória (2-0) dos dragões no estádio da Luz. “Foi o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica”, disse.

Sérgio Conceição lembra que tiveram “uma semana de trabalho muito positiva e quando assim é tinha confiança no que podíamos fazer aqui”.

“Entrámos agressivos, no bom sentido, pressionámos a primeira fase de construção e conseguimos bloquear o jogo interior do Benfica. Depois faltou aproveitar melhor as oportunidades, porque acho que se tivéssemos mais definição, o resultado podia ser outro”, acrescentou.

Em declarações à Btv, o técnico dos dragões aproveitou, no entanto, o triunfo para deixar um alerta: “Ontem não éramos os piores e hoje também não somos os melhores”.

“Que eu me lembre este foi o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica, mas esta vitória não vai ter significado se não conquistarmos os três pontos no próximo fim-de-semana frente a uma equipa com a qual perdemos na temporada passada”, referiu.

O FC Porto venceu 2-0, com golos de Zé Luís e Marega.